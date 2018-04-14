Раскрутка телеграмм канала. Только живые!

Всем день в радость!

Надо 1 000 живых (не ботов) подписчиков на канал телеграмм.

Канал продажи IPhone, товар очень востребованный по этому проблем не должно быть.

Оплата хорошая.

Писать в телеграмм: http://t.me/IPhoneManager

БЕЗ предоплат, можно работать по этапно.