Раскрутка телеграмм канала. Только живые!

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Всем день в радость! 

Надо 1 000 живых (не ботов) подписчиков на канал телеграмм. 

Канал продажи IPhone, товар очень востребованный по этому проблем не должно быть. 

Оплата хорошая. 

Писать в телеграмм: http://t.me/IPhoneManager 

БЕЗ предоплат, можно работать по этапно.

6 лет назад
guest_15237087436634
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад