Контекстная реклама

Контекстная рекламаЗакрыт31 заявка280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу человека который будет заниматся контекстной рекламой для проекта. 

6 лет назад
artete
Артём 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Подготовка рекламной кампании

    Наш сайт s-house.ru. Понятно, что нужно переделывать, но как еще один вариант хотим попробовать рекламу в соцсетях. Сняли видео в салоне штор, своими силами, не профессиональная сьемка, о нем идет речь в ком.предложении .Есть предложение ...

    Контекстная реклама24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Google.Adwords

    Добрый день. Необходимо настроить рекламную кампанию в Google.[b]Adwords [/b] Регион- Дмитров Дмитровский район 50 объявлений на поиск 50 объявлений на кмс Со всеми расширениями: Уточнения-Быстрые ссылки и т.д кроме адреса Ключевые слова: [b]мини экскаватор  манипулятор[/b] Сайт в прикрепленном файле. Укажите стоимость работы. Спасибо

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка полноценной рекламной кампании в Google Adwords.

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется настройка полноценной рекламной компании в [b]Google Adwords[/b]. (ПОИСК, КМС, РЕТАРГЕТИНГ) . Требуемый принцип настройки - 1 ключ-2 типа соответствия - 5 объявлений. Количество ключей. +-30.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка трафика

    Компания занимается подбором кредитных продуктов для граждан и компаний по всей РФ. Нужен специалист по привлечению трафика (который умеет настроить контекстную, таргетированную рекламу). Просьба указать Ваши кейсы. [b]Нужно сделать: [/b]Привлечение трафика на сайт и лэндинги. Подготовить, запустить и контекстную и таргетированую ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекламная компания в Яндекс и Гугл.

    Требуется создание и введение рекламы по тематике доставка воды 19 литров по Москве и Московской области. сайт 19 litrov - dostavka.    ru . Нужно собрать все запросы по бренду, а так же все низкочастотники по всей ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить рекламную компанию Google Adwords

    Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях (офисы, магазины, склады и др)   Аккаунт создан и цели настроены (предоставим)   Целевая аудитория: от 25 лет Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт   Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань)   -По ключевым ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка трафика на вебинары строительный-маркетинг FB, Insta, Директ

    Исходная страница: http://stroyconf2018.ru/webinar Что хотелось бы настроить: 1. FB - заявки через лид форму я думаю лучше подойдут 2. Instagram - тоже лид форма  3. Директ скорее всего только РСЯ  Всего будет 6 вебинаров поэтому минимум 6 различных предложений.  ГЕО: Отдельно МСК, ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад