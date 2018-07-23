Поддержка 2-х кампаний в adwords

Наш сайт s-house.ru. Понятно, что нужно переделывать, но как еще один вариант хотим попробовать рекламу в соцсетях. Сняли видео в салоне штор, своими силами, не профессиональная сьемка, о нем идет речь в ком.предложении .Есть предложение ...