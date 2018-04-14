Ищу подрядчика по ведению интернет рекламы, ниша "Стройка"

Контекстная рекламаЗакрыт23 заявки212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу человека или компанию по "траффику", с успешными кейсами в нише "Каркасные дома" 

Наша ниша "Каркасные дома"  

Бюджет первый до 30 тыс. рублей, далее по договоренности.  

Нам важно видеть конверсию ваших работ. 

На все вопросы отвечу в личку  

Ждем ваших предложений!

6 лет назад
ribak4401
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Подготовка рекламной кампании

    Наш сайт s-house.ru. Понятно, что нужно переделывать, но как еще один вариант хотим попробовать рекламу в соцсетях. Сняли видео в салоне штор, своими силами, не профессиональная сьемка, о нем идет речь в ком.предложении .Есть предложение ...

    Контекстная реклама24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Google.Adwords

    Добрый день. Необходимо настроить рекламную кампанию в Google.[b]Adwords [/b] Регион- Дмитров Дмитровский район 50 объявлений на поиск 50 объявлений на кмс Со всеми расширениями: Уточнения-Быстрые ссылки и т.д кроме адреса Ключевые слова: [b]мини экскаватор  манипулятор[/b] Сайт в прикрепленном файле. Укажите стоимость работы. Спасибо

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка полноценной рекламной кампании в Google Adwords.

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется настройка полноценной рекламной компании в [b]Google Adwords[/b]. (ПОИСК, КМС, РЕТАРГЕТИНГ) . Требуемый принцип настройки - 1 ключ-2 типа соответствия - 5 объявлений. Количество ключей. +-30.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка трафика

    Компания занимается подбором кредитных продуктов для граждан и компаний по всей РФ. Нужен специалист по привлечению трафика (который умеет настроить контекстную, таргетированную рекламу). Просьба указать Ваши кейсы. [b]Нужно сделать: [/b]Привлечение трафика на сайт и лэндинги. Подготовить, запустить и контекстную и таргетированую ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекламная компания в Яндекс и Гугл.

    Требуется создание и введение рекламы по тематике доставка воды 19 литров по Москве и Московской области. сайт 19 litrov - dostavka.    ru . Нужно собрать все запросы по бренду, а так же все низкочастотники по всей ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад