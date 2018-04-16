Оптимизировать рекламную кампанию Директ

Контекстная рекламаЗакрыт56 заявок406 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо подкорректировать рекламную кампанию. Необходимо увеличить ctr  и уменьшить выклик, Мы настраивали сами и возможно сделали что то не совсем правильно. Перестали приходить клиенты из директа, а деньги списываются с молниеносной скоростью. Наверное, мы что-то сделали не верно.

6 лет назад
keit13
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад