Настройка Я.Директа Поиск и РСЯ

настроить яндекс директ
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Требуется настроить яндекс директ, ищу специалиста с успешными кейсами в нише по продаже квартир от застройщика.
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