Контекстная реклама + SMM, предметная аналитика, рекомендации, статистика и отчеты.
Профессиональное создание рекламного проекта. Детали и цены по проекту оговариваются индивидуально.
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Портфолио
- РК в Google Ads / Услуги разнорабочих в Гавайях35 просмотров
- РК в Google Ads / Дезинфекция, дезинсекция в Киеве117 просмотров
- РК в Google Ads / Интернет-магазин "Ressormarket"148 просмотров
- РК в Google Ads / Строительные и ремонтные работы144 просмотра
- РК в Google Ads / Оригинальные букеты "GO Flowers"116 просмотров
- РК в Google Ads / Дооснащение для авто "Аuto-Style110 просмотров
- РК в YouTube / Балкон «под ключ»170 просмотров
- РК в Google Ads / Термодревесина, террасные доски142 просмотра
- РК в Google Ads / IT-обслуживание "ITSG"112 просмотров
- SMM / Трансфер по Крыму «Taxi Lucky»128 просмотров
- SMM / Модульные стеллажи «SMART ZONE»148 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Внятные условия, выполнение по согласованным графикам. Очень доволен качеством выполненных работ - оптимизировался бюджет, вырос CTR.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством. Задачи поставлены ясно. Оплата точно в срок. Рекомендую как заказчика! Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
Контекстная реклама
1 отзыв
$15/час
от $100от 4 дней
#90
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$12/час
от $70от 2 дней
#62
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $100от 7 дней
#506
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
#519