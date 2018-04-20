up_marketing

Анна up_marketing

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Контекстная реклама + SMM, предметная аналитика, рекомендации, статистика и отчеты.

Профессиональное создание рекламного проекта. Детали и цены по проекту оговариваются индивидуально.

- Google Ads

- Яндекс. Директ

- Seznam

- Bing

- Instagram

- Facebook

- ВК

- YouTube

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Отзывы заказчиков

silard
Вадим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Ремаркетинг создание и запуск
Внятные условия, выполнение по согласованным графикам. Очень доволен качеством выполненных работ - оптимизировался бюджет, вырос CTR.
Довольна сотрудничеством. Задачи поставлены ясно. Оплата точно в срок. Рекомендую как заказчика! Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$15/час
от $100от 4 дней
#90
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$12/час
от $70от 2 дней
#62
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $100от 7 дней
#506
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
#519