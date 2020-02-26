Настроить Яндекс Директ

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок289 просмотров
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Я руководитель команды веб разработчиков. Нам нужен интернет маркетолог. 

Сейчас все клиенты это сарафан и фриланс, хотелось бы привлекать с директа. Есть группа вк vk.com/atomteam_ru

И сайт пока с незаполненными кейсами atom-team.ru/ , от туда можно понять чем занимаемся. Нужен специалист для настройки директ. Сейчас задача настроить рекламу и определить стоимость лида

Обязательно пишите свои кейсы подробные, c цифрами,  без нормальных кейсов не рассматриваю.

Бюджет пишите так же с указанием Что конкретно я получу за эти деньги.

Важно понимать что мы занимаемся только технической стороной разработки сайтов и большинство наших клиентов веб-студии. 

4 года назад
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад