Настроить Яндекс Директ

Я руководитель команды веб разработчиков. Нам нужен интернет маркетолог.

Сейчас все клиенты это сарафан и фриланс, хотелось бы привлекать с директа. Есть группа вк vk.com/atomteam_ru

И сайт пока с незаполненными кейсами atom-team.ru/ , от туда можно понять чем занимаемся. Нужен специалист для настройки директ. Сейчас задача настроить рекламу и определить стоимость лида

Обязательно пишите свои кейсы подробные, c цифрами, без нормальных кейсов не рассматриваю.

Бюджет пишите так же с указанием Что конкретно я получу за эти деньги.

Важно понимать что мы занимаемся только технической стороной разработки сайтов и большинство наших клиентов веб-студии.