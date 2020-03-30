Оптимизировать рекламные кампании AdWords

Контекстная рекламаЗавершен11 заявок67 просмотров
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есть аккаунт в AdWords

тематика туристические страховки онлайн, визовая поддержка

регионы - РФ, СПБ и ЛО, МСК

нужно оптимизировать РК, добавить новые

интересуют специалисты с большим опытом и отзывами, готовые погрузится в данную тематику

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4 года назад
sim812
Ламов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$139
12 дней
ожидал большего
После Коронавируса тема страховок за границу заработает в этой рекламе отлично. Рекомендую заказчика, деньги как договаривались. Просто сейчас Все страны мира закрыли границы и ни кто ни куда не летит.