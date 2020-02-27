Директ для 60 тыс товаров.

Имеется магазин на Битрикс с матрицей в 60 тыс товаров(можем сделать любой фид). Необходимо создать в Директ компании и объявления, для

каждого товара. Чтоб человек ища товар и вводя «артикул» или «бренд + артикул» натыкался

на наше объявление, пример: https://c2n.me/46dlMxi.png

Важные моменты которые должны быть реализованы:

- реализация задачи должна быть максимально авматотизирована,но и на разумный ручной труд мы тоже согласны

- должна быть возможность управлять ставками в зависимостиот региона пользователя (у нас их по сути 3: Мск, Спб, Другая Россия).

- должна быть возможность включать и отключать объявления

Программисты битрикс у нас есть, по сути нужен гуру Директа дляорганизации процесса.