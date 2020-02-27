Директ для 60 тыс товаров.

Цель: нагнать трафик лидов, сделать продающие объявления для лендинга и основного сайта с невысокой стоимостью за клик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется магазин на Битрикс с матрицей в 60 тыс товаров(можем сделать любой фид). Необходимо создать в Директ компании и объявления, для
каждого товара. Чтоб человек ища товар и вводя «артикул» или «бренд + артикул» натыкался
на наше объявление, пример: https://c2n.me/46dlMxi.png
Важные моменты которые должны быть реализованы:
- реализация задачи должна быть максимально авматотизирована,но и на разумный ручной труд мы тоже согласны
- должна быть возможность управлять ставками в зависимостиот региона пользователя (у нас их по сути 3: Мск, Спб, Другая Россия).
- должна быть возможность включать и отключать объявления
Программисты битрикс у нас есть, по сути нужен гуру Директа дляорганизации процесса.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама30 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разослать письмо по моей базе примерно 1 000 000 ящиков. Ящики все валидные. В списке будут ящики-маркеры для проверки. Срок исполнения 2 дня.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Категории: - Балгарки; - Сварочные аппараты; - Шуруповерты; - Тримеры.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
есть аккаунт в AdWords тематика туристические страховки онлайн, визовая поддержка регионы - РФ, СПБ и ЛО, МСК нужно оптимизировать РК, добавить новые интересуют специалисты с большим опытом и отзывами, готовые погрузится в данную тематику логин пароль дать не могу, только номер ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Я руководитель команды веб разработчиков. Нам нужен интернет маркетолог. Сейчас все клиенты это сарафан и фриланс, хотелось бы привлекать с директа. Есть группа вк [url=https://vk.com/atomteam_ru]vk.com/atomteam_ru[/url] И сайт пока с незаполненными кейсами [url=http://atom-team.ru/]atom-team.ru/[/url] , от туда можно понять чем занимаемся. Нужен ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Размещение контекстной рекламы по тематике: Бады.Обход блокировки гуглаСопровождениеОплата по факту недельного теста, т.к. модерация проходит, 3-5 дней работает, потом блок.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется настройка Google.Ads для магазина товаров для дома. Территориально Украина, тематика - товары для дома и строительства.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт4 года назад
Архитектурная мастерская хочет приобретать целевые лиды по своейтематике. Критерий соответствия: - Потребность лида в услугах дизайнера интерьера. - Достаток выше среднего. - Бюджет на реализацию более 2.000.000 рублей. Требования к исполнителю - как минимум один успешный проект в нише ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть некоммерческий ресурс, которому уже 13 лет, посвящён музыкальной группе, имеет уникальный(оригинальный) контент, чтобы так скажем окупались затраты на хостинг/домен в своё время были подключены sape и google adsense, обе системы приносят копейки, sape ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
ТЗ и описание товарной категории в приложении жду конкретные предложения, осмысленные и не шаблонные Преимущество исполнителям, имеющим дело с большими бюджетами (от 300-500 тыс. в месяц) и большими РК (от 1000 ключевых слов)Контекстная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад