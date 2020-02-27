Реклама школы танцев в Воронеж

Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в ...
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Проект: Студия танцев в ВоронежеЗадача: набрать людей на парное направление в Воронеже. Ищем таргетолога и человека кто может сделать контекст, рассматриваем как одного человека, кто может взять сразу обе задачи так и отдельно под каждую задачу: таргет и контекст отдельно. Важно! Рассматриваем специалистов работающих с подобной темой, кандидаты кто работал / работает с парными танцами в приоритете. Наборы мы делаем часто, раз в 3-4 месяца, поэтому сразу ищем человека в долгую, времени на поиск специалиста уходит много и больше уходит денег на понимание специалист умеет ли работать. Поэтому если хотите просто срубить бабла быстро, просьба не беспокоить. Огромная просьба, если вы откликаетесь на данную задачу как минимум представьтесь пожалуйста, если вам лень просто написать имя потенциального человека, кто вам заплатит за работу, нам не по пути. Еще одна огромная просьба, пишите свои идеи плиз сразу. Мы много сами делали, и сразу хочется понимать что мы с вами можем говорить на одном языке. С нас, возможность увеличивать бюджет быстро при понимание ваших компетенций и получаемых нами результатов. Мы не будем контролировать каждый ваш шаг, для нас важен сам результат. Сейчас мы запускаем кизомбу, в конце марта будет запуск бачаты и растяжки. А, чуть не забыл. Приоритет по таргету сейчас у нас Инста, Вк чет у нас так и не пошла, пробовали раза 3, если есть смысл пробовать и ВК, тоже готовы рассматривать. По оплате работы, рассматриваем все варианты. Готовы слушать, говорить и отвечать на ваши вопросы, чтобы сориентировать друг друга по работе.Что стоит сказать, наверно то, что сложность в парных танцев, это парни. Девушек в целом у нас чуть по чуть получается привлекать и без рекламы, но очень нужны мужики. Если есть кейсы, присылайте. Будем стараться отвечать максимально быстро.
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