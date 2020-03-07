Настройка кампании яндекс директа

Контекстная рекламаЗавершен14 заявок356 просмотров
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Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в более детальной настройке

4 года назад
guest_15829741238309
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$75
2 дня
Работа сделана очень быстро, Валерий был всегда на связи, рекомендую.
С Викторией очень приятно работать! Оплата в срок, всегда на связи!
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