Нужна настройка рекламных кампаний по автомобильной сфере

Контекстная рекламаЗавершен2 заявки242 просмотра
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Требуется полное обновление РК в Яндекс директе по автомобильной тематике.

Подробности в ЛС.

4 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$300
3 дня
Илья вновь выполнил настройку рекламных кампаний в оговоренный срок. Внес дополнительные правки в объявления и разобрался с постоянно глюченой системой модерации объявлений в яндексе.
Работаю с Максимом уже не первый раз. Супер адекватный заказчик, приятно работать, всегда на связи.
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