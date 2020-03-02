Аудит и настройка в Google Adwords

Проект: Студия танцев в ВоронежеЗадача: набрать людей на парное направление в Воронеже. Ищем таргетолога и человека кто может сделать контекст, рассматриваем как одного человека, кто может взять сразу обе задачи так и отдельно под каждую задачу: ...