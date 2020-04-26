Требуется сделать сайт для видеостудии

$250
Контекстная рекламаЗавершен5 заявок329 просмотров
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Требуется сделать сайт для видеостудии на wordpress и настроить контекстную рекламу google ads.Сайт одностраничный . Адаптивный (Отображение на компьютере и на телефоне).Сделать возможность редактирования контента из админки (текст и изображения)Настроить рекламную кампанию в google ads по предоставленным запросам. Собрать семантическое ядро запросов, настроить группы объявлений и создай объявления. Оптимизировать рекламную кампанию.

4 года назад
nmm198617
37 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$250
9 дней
WMZ
Хорошо было работать с ним. Следующий раз обязательно буду обращаться к вам.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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