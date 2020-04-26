Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в ...
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Требуется сделать сайт для видеостудии на wordpress и настроить контекстную рекламу google ads.Сайт одностраничный . Адаптивный (Отображение на компьютере и на телефоне).Сделать возможность редактирования контента из админки (текст и изображения)Настроить рекламную кампанию в google ads по предоставленным запросам. Собрать семантическое ядро запросов, настроить группы объявлений и создай объявления. Оптимизировать рекламную кампанию.
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