Настройка рекламной кампании в фейсбук и инстаграм

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется качественно настроить и запустить рекламную кампанию по розтаможке автомобилей. Аудитория: жители Закарпатской области которые работают в ЭС. Имеется бизнес страница в фб

4 года назад
Ecopan
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Отредактировать кампанию в яндекс директе

    Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка кампании яндекс директа

    Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить цели в гугл аналитика и яндекс метрика

    Добрый день,  необходим грамотный спец, нужно: настроить цели в Гугл Аналитика и Яндекс Метрика.  Привязать действия к кнопке "забронировать". Сайт на wordpress, своя тема, то есть не купленная, делалась с программистами.  Программист, который делал, есть - на любые вопросы ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудит и настройка в Google Adwords

    Здравствуйте, была настроена компания по кухням на заказ. Имеются поисковая и КМС компания. На КМС отключен показ на мобильных объявлениях. Необходим эксперт в данной области, который проведет аудит и сделает корректную настройку Google Adwords.

    Контекстная реклама24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется сделать сайт для видеостудии

    $250

    Требуется сделать сайт для видеостудии на wordpress и настроить контекстную рекламу google ads.Сайт одностраничный . Адаптивный (Отображение на компьютере и на телефоне).Сделать возможность редактирования контента из админки (текст и изображения)Настроить рекламную кампанию в google ads ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Реклама школы танцев в Воронеж

    Проект: Студия танцев в ВоронежеЗадача: набрать людей на парное направление в Воронеже. Ищем таргетолога и человека кто может сделать контекст, рассматриваем как одного человека, кто может взять сразу обе задачи так и отдельно под каждую задачу: ...

    Контекстная реклама20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Увеличение продаж, контекстная реклама

    Мы хотели бы заказать услуги контекстной рекламы для французского интернет-магазина авто запчастей (https://depotop.com). На данный момент ассортимент представлен более чем 10 000 позиций и активно расширяется. По каждой позиции мы можем предоставить название категории на французском языке, список номеров детали, подходящие машины ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Директ для 60 тыс товаров.

    Имеется магазин на Битрикс с матрицей в 60 тыс товаров(можем сделать любой фид). Необходимо создать в Директ компании и объявления, для каждого товара. Чтоб человек ища товар и вводя «артикул» или «бренд + артикул» натыкался на наше ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    4 года назад