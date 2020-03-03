Создать лендинг, настроить рекламу

Добрый день, необходим грамотный спец, нужно: настроить цели в Гугл Аналитика и Яндекс Метрика. Привязать действия к кнопке "забронировать". Сайт на wordpress, своя тема, то есть не купленная, делалась с программистами. Программист, который делал, есть - на любые вопросы ...