Создать лендинг, настроить рекламу

Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в ...
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