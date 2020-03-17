Продажа HPL панелей. Результат работы.

За первый месяц оптимизации рекламных кампаний в Google вышли на среднюю конверсию в заявку в 11,86 %. Средняя цена одной заявки 43,83 грн. Говоря другими словами, на каждые 430 грн., потраченных на рекламу в Google, заказчик получает со своего сайта около 10 новых заявок от клиентов. Все заявки получены по качественным ключевым словам, заранее согласованным с заказчиком.