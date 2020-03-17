Продажа Б/У авто. Результат работы.

Была выполнена настройка рекламных кампаний в Google и постоянно проводится их оптимизация. Коэффициент конверсии в заявку составляет 5,92%. Стоимость заявки 1,29$. В среднем ежемесячно своему клиенту обеспечиваем 250-350 заявок с рекламы в Google. Все заявки получены по качественным ключевым словам, заранее согласованным с клиентом.