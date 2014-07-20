Нужно разработать модуль импорта товара prestashop. Что бы в XLS файле формировались характеристики товара в отдельный столбец. как в примере. Пишите стоимость и сроки
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Нужно разработать модуль импорта товара prestashop. Что бы в XLS файле формировались характеристики товара в отдельный столбец. как в примере. Пишите стоимость и сроки
Здравствуйте надо доработать импорт Prestashop. Есть модуль импорта надо доработать что бы производилась выгрузка по примеру Excel Модуль импорта можно скачать по ссылке shop.cawheels.ru/import.zip 1 Что бы категории были буквами а не ID 2 Свойства были ...