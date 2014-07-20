Здравствуйте надо доработать импорт Prestashop. Есть модуль импорта надо доработать что бы производилась выгрузка по примеру Excel Модуль импорта можно скачать по ссылке shop.cawheels.ru/import.zip 1 Что бы категории были буквами а не ID 2 Свойства были ...