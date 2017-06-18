Верстка лендинга

Нужно сверствать сайт на wordpress , иметь хороший css, html знания. Мы делаем сначала темплейт на photoshop, клиент одобряет и потом мы делаем на вордпрессе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать лендинг для ателье дизайнерской одежды
Срок - 2 дня
Стоимость - 2000 руб.
Обязательно кроссбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Прикладывайте примеры своих работ при отклике на выполнение проекта
Подробности при личном общении
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