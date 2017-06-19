Доработка шаблона wordpress (php)

HTML-версткаЗавершен2 заявки202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть блок вывода новостей на сайте. Необходимо вставить текст в блок с учетом значения произвольного поля. ID поста стандартными функциями wp не выводится. Шаблон на фреймворке.

PHPWordPress
7 лет назад
ed101
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$15
1 день
Все быстро... Корректно... Замечаний нет. Буду обращаться еще.
Илья ответственный заказчик, оплата своевременно. Рекомендую! Спасибо за заказ. Обращайтесь
  • Похожие заказы

  • Сделать вики страницу в вк

    Нужно сделать вики страницу в вк. Дизайн можем сделать сами в фотошопе и вам исходник передадим, либо делаете сами, но нужно на высшем уровне Вставить видео нужно что бы проигрывало Баннер с кнопкой написать в ЛС и Оплатить

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Не выводится массив который должен выводить Категории товаров ( PHP )

    $3

    [b]Не выводится массив который должен выводить категории  товаров в файле Индекс.пхп[/b] mvc_mag\views\site\index.php сам же массив находится в файле Модели Category.php  [b]Вторая же проблема в том что  в модели Product.php  есть массив продуктов (товаров) с именем и айди который ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка лендинга

    $35

    Нужно сверстать лендинг для ателье дизайнерской одежды  Срок - 2 дня  Стоимость - 2000 руб.  Обязательно кроссбраузерно.  Скорость загрузки не менее 70 по сервису - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  Прикладывайте примеры своих работ при отклике на выполнение проекта  Подробности при личном общении

    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Необходимо сверстать Лендинг. Сроки - до завтра 11:00 Мск. Стоимость - 1500руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивный HTML главной страницы сайта на Foundation + SCSS

    $100

    Нужно сверстать кроссбраузерный responsive (адаптивный) HTML главной страницы сайта. Верстка нужна для движка. Фреймворк — Foundation, препроцессор — SCSS. Страница сложная, состоит из нескольких блоков, каждый из которых имеет свою структуру. Требования: чистый семантический код, структурированный модульный ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад