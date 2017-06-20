Доработка новой темы на wordpress

HTML-версткаЗавершен4 заявки169 просмотров
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Здравствуйте, нужна доработка темы на Wordpress, это убрать лишние h2, h3, и еще несколько пунктов. Вот полное ТЗ: https://www.evernote.com/shard/s619/sh/e4fe1a7a-34c9-410b-a496-6344d0c79b23/557bd262395014f88b7af8bc16574eb8

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WordPress
7 лет назад
Logansys
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
c1976c
Артур 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$45
3 дня
Артур был постоянно в сети, ТЗ полностью выполнено.
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