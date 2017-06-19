Вёрстка для приложения

Нужна адаптивная верстка для мобильного приложения под Ionic 3

http://download.alesko.eu/divers/Jpeg.zip

Все экраны в архиве, сразу пишите цену и срок. Если вы верстали для мобильных

приложений это будет плюсом для вас, если нет пишите просто цену для адаптивной верстки ТОЛЬКО для вертикальных страниц как в архиве