Верстка одностраничника

Нужно сделать вики страницу в вк. Дизайн можем сделать сами в фотошопе и вам исходник передадим, либо делаете сами, но нужно на высшем уровне Вставить видео нужно что бы проигрывало Баннер с кнопкой написать в ЛС и Оплатить