Верстка одностраничника

На страницы категорий и подкатегорий сайта нужно добавить текст. Сайт на UMI . Через админку добавляемый текст не отображается на страницах
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Добрый день, нужно сверстать одностраничник по товару + попапы + меню+ стр. благодарности
Верстка адаптивная, кросбраузерная СТРОГО!
Дизайн прикреплен.
Некоторые блоки можно перенести с аналогичного товарного одностраничника (отзывы, заказа каталога, 1 экран, блок с услугами, сравнение)
Срок 2-3 дня
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