Верстка части модуля проекта

Нужна адаптивная верстка для мобильного приложения под Ionic 3 [url=http://download.alesko.eu/divers/Jpeg.zip]http://download.alesko.eu/divers/Jpeg.zip[/url] Все экраны в архиве, сразу пишите цену и срок. Если вы верстали для мобильных приложений это будет плюсом для вас, если нет пишите просто цену для адаптивной верстки ...