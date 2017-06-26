Создание сайта

HTML-версткаЗавершен28 заявок277 просмотров
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Нужно сверстать сайт по psd-макету для организации и в дальнейшем натянуть на WordPress.

7 лет назад
sveta_1985
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rodion02
22 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
5 дней
Заказ выполнен в срок и чрезвычайно качественно. Связь с исполнителем отличная, все пожелания учтены. Были предложены решения, которые значительно улучшили первоначальный вариант сайта. Программистом довольна, уверена, что буду обращаться к нему в дальнейшем.
Поставленная задача была выражена четко и ясно, без лишних слов. Заказчик всегда был на связи и вовремя отвечал на все вопросы. Оплата была произведена сразу после окончания работы, буквально в тот же день.
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