Заверстать небольшой лендинг для дизайна интерьеров.

Адаптивная верстка интернет магазина (главная + 4 внутренних {каталог, карта товара, корзина, информационная})
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется заверстать простой лендинг.
Чем быстрее - тем лучше!
Превью прикладываю в pdf, макет в .indd (cs6)
Жду ваши предложения! Спасибо!
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