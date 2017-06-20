Сверстать и адаптировать городской портал на WP

HTML-версткаЗакрыт8 заявок194 просмотра
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По функционалу нужно:

1) новости

2) афиша

3) справочник

4) обьявления с возможностью оплаты и поднятий в топ

5) прикрутить форум типа phpBB или другой

6) авторизация через соцсети

7) личный кабинет для редактирования персональных данных, объявлений.

Макеты страниц предоставлю. Под афишу, справочник, объявления можно подобрать подходящие плагины на codecanyon и стилизовать.

7 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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