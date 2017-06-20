Сверстать и адаптировать городской портал на WP

1. Необходимо адаптивно и кроссбраузерно сверстать лендинг. 2.Макеты десктопной и мобильной версии https://invis.io/J9C7JLISC 3.Также нужно сверстать мобильную версию и страницу благодарности. 4.Прикрутить скрипт (сам скрипт дам, который ежедневно меняет дату акции на пером экране) 5. Установить скрипты отправки писем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По функционалу нужно:
1) новости
2) афиша
3) справочник
4) обьявления с возможностью оплаты и поднятий в топ
5) прикрутить форум типа phpBB или другой
6) авторизация через соцсети
7) личный кабинет для редактирования персональных данных, объявлений.
Макеты страниц предоставлю. Под афишу, справочник, объявления можно подобрать подходящие плагины на codecanyon и стилизовать.
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