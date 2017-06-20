Сверстать и адаптировать городской портал на WP

Есть необходимость сверстать достаточно простой лендинг (по PSD макету) и сделать под него адаптивную верстку (не отрисована, на свое усмотрение). Макет скину в приватном сообщении. Интересует только Bootstrap, не предлагайте другие, пожалуйста. Также в лендинг хотелось бы добавить ...