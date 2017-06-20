Верстка лендинга

$60
HTML-версткаЗакрыт14 заявок386 просмотров
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1. Необходимо адаптивно и кроссбраузерно сверстать лендинг.

2.Макеты десктопной и мобильной версии https://invis.io/J9C7JLISC

3.Также нужно сверстать мобильную версию и страницу благодарности.

4.Прикрутить скрипт (сам скрипт дам, который ежедневно меняет дату акции на пером экране)

5. Установить скрипты отправки писем о всех попап окон на почту.

6. Разделы с рачётами также необходимо, чтобы данные приходили на почту.

7. Скорость по Google PageSpeed insight не менее 95%

8. В моб версии при клике на телефон должен производиться вызов.

9. Установить кнопку подъёма вверх на обоих версиях.

10. Раздел с профилем окон сделать карусель автопрокрутку с задержкой 1.2. сек, на моб версии не надо только свопом вправо влево.

11. Добавить 4 отзыва клиентов , при клике на ссылку открывать в новом окне.

12. Добавить попап с политикой конфиденциальности в футере и на первом экране, текст скину.

13. Поставить сео теги Title Keywords Discription H1 H2 H3

14. Поставить счётчики статистики Яндекс метрика и гугл аналитикс

15. При успешной отправки форм переадрессация на страницу благодарности, затем снова возврат на главную.

Требования по качеству верстки https://www.evernote.com/shard/s710/sh/5e7ff227-c963-4d2b-b287-a1f23f3d3ead/358da027733e01a5b288559920526744

7 лет назад
wlad232
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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