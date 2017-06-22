Сверстать лендинг по готовому макету

Есть макет дизайна лендинга, он прикреплен.

Он очень простой, элементов минимум. Его нужно сверстать на HTML + CSS + JS.

Можно на всяких бутстрапах и фреймворках для ускорения, качество кода не на первом месте. Плюс, простенький адаптив через медиа-запросы сделать.

Выберу исполнителем адекватного мастера, который предложит хорошую цену и с которым можно будет сотрудничать в перспективе и дальше :)