Сверстать лендинг по готовому макету

HTML-версткаЗавершен6 заявок213 просмотров
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Есть макет дизайна лендинга, он прикреплен.

Он очень простой, элементов минимум. Его нужно сверстать на HTML + CSS + JS.

Можно на всяких бутстрапах и фреймворках для ускорения, качество кода не на первом месте. Плюс, простенький адаптив через медиа-запросы сделать.

Выберу исполнителем адекватного мастера, который предложит хорошую цену и с которым можно будет сотрудничать в перспективе и дальше :)

7 лет назад
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$40
1 день
Очень доволен работой Юрия, выполнил все быстро и качественно! Давно искал толкового человека для сотрудничества - нашел его. Будем работать вместе и дальше. Спасибо!
Приятно работать с человеком на одном языке, ТЗ и оплатой доволен, будем работать еще.
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