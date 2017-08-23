Верстка лендинга

Добрый день, нужно сверстать лендинг. Сроки до 30.06.2017 Стоимость 1800 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки должна превышать 70 в сервисе. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru Подробности обсуждаем с кандидатами. Портфолио обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно адаптивно сверстать лендинг.
Цена: 2500 р.
Срок: 3 дня с момента заключения договора
ОБЯЗАТЕЛЬНО кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по developers.google.com/spe...
Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRU2I2c1ZQY1lublU
Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работать
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