Верстка лендинга

Нужно адаптивно сверстать лендинг. Цена: 2500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора ОБЯЗАТЕЛЬНО кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRU2I2c1ZQY1lublU Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работать