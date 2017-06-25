Верстка сайта

Здравствуйте, долго искал такого верстальщика как Олег. Сделал все как и сказал, очень быстро и качественно. Кратко и в тоже время вежливо и грамотно общался. Все по делу. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.