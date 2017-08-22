Адаптивная верстка сайта из 10 страниц по макету из Sketch (Avocode)

Работали по достаточно большому проекту. Итог: высокое качество кода, решение всех задач, работа над проектом до победного, пока вопросов больше не осталось. Максим не просто верстальщик, но и хороший фротнэнд-разработчик. Задачи, которые не могли быть решены только версткой, были решены JS-скриптами. Проект структурирован, в работе используется система сборки и CSS-препроцессор. Общение проходило легко, исполнитель всегда на связи. Проект заканчивали уже во время отпуска Максима, что дополнительно характеризует его как добросовестного исполнителя. Из минусов: в сроки не уложились, вероятно недостаточно хорошо была просчитана сложность проекта на этапе оценки. Для нашего проекта это было не критично, так как сроки позволяли. Рекомендую к сотрудничеству как добросовестного и профессионального разработчика.