Нужно адаптивно сверстать лендинг. Цена: 2500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора ОБЯЗАТЕЛЬНО кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRU2I2c1ZQY1lublU Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работать
Адаптивная верстка сайта из 10 страниц по макету из Sketch (Avocode)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптивная верстка сайта из 10 страниц (макет в трех разрешениях: 1024, 720, 320).
Макет разработан в Sketch, передается через Avocode, не в исходнике.
- Pixel-perfect, 100% соответствие макету.
- Сайт должен выглядеть отлично в любом разрешении, в том числе и в промежуточных между разрешениями макетов. Элементы должны растягиваться и перестраиваться адекватно разрешению.
- Безупречная аккуратность кода.
- Минимальный размер файлов, высокая скорость, высокая оценка в Google PageSpeed.
- LESS / SASS.
- Все ховер-эффекты и изменения состояний элементов должны быть плавно анимированы.
Рассматриваются только исполнители с отзывами и примерами работ в портфолио.
Скриншоты страниц отправляются в переписке.
Просьба указывать бюджет и сроки.
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