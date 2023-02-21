Сделаю качественную верстку с чистым кроссбраузерным валидным кодом

Web developer Expert

Позвольте мне назвать причины, почему я:

1. Честность - я никогда не лгу своим клиентам. Для меня ложь - это табу.

2. Многозадачность - я могу свободно переключаться на задачи по другим проектам, выполняя основной проект.

3. Трудолюбие - я готов работать 30+ часов в неделю, а также в выходные дни, если это необходимо.

4. Мотивация - всегда быть лучше, чем раньше. От каждого проекта получать прекрасный опыт и возможность научиться чему-то новому, стремиться к саморазвитию и повышению уровня профессионализма

5. Доступность - большую часть времени я нахожусь онлайн, поэтому со мной легко связаться.

6. Реальность - Я всегда реально оцениваю свои возможности, поэтому никогда не возьмусь за проект, если уверена, что не смогу его выполнить

7. Уважение - я всегда отношусь к своим клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.

Что вы получите?

-Кросс-браузерную совместимость

-HTML CSS сайт полностью отзывчивый и пользовательский код

-W3C валидация

-JS эффекты (слайдер/скроллер, карусель, липкое меню и т.д.)

-Весь исходный код загружен на сервер

-Весь код кодируется вручную

-CSS3 Анимации

Предоставлю гарантию на выполненную работу

План работы:

Моментальная оценка проекта

Качественное выполнение строго в срок

Предоставление работы для проверки

Внесение всех правок и пожеланий

Оплата проекта

Передача

В работе использую: HTML, CSS, SCSS, BEM, Flexbox,JavaScript, Gulp, Webpack

Верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin,Adobe XD.

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