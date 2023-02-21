Web developer Expert
Позвольте мне назвать причины, почему я:
1. Честность - я никогда не лгу своим клиентам. Для меня ложь - это табу.
2. Многозадачность - я могу свободно переключаться на задачи по другим проектам, выполняя основной проект.
3. Трудолюбие - я готов работать 30+ часов в неделю, а также в выходные дни, если это необходимо.
4. Мотивация - всегда быть лучше, чем раньше. От каждого проекта получать прекрасный опыт и возможность научиться чему-то новому, стремиться к саморазвитию и повышению уровня профессионализма
5. Доступность - большую часть времени я нахожусь онлайн, поэтому со мной легко связаться.
6. Реальность - Я всегда реально оцениваю свои возможности, поэтому никогда не возьмусь за проект, если уверена, что не смогу его выполнить
7. Уважение - я всегда отношусь к своим клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.
Что вы получите?
-Кросс-браузерную совместимость
-HTML CSS сайт полностью отзывчивый и пользовательский код
-W3C валидация
-JS эффекты (слайдер/скроллер, карусель, липкое меню и т.д.)
-Весь исходный код загружен на сервер
-Весь код кодируется вручную
-CSS3 Анимации
Предоставлю гарантию на выполненную работу
План работы:
Моментальная оценка проекта
Качественное выполнение строго в срок
Предоставление работы для проверки
Внесение всех правок и пожеланий
Оплата проекта
Передача
В работе использую: HTML, CSS, SCSS, BEM, Flexbox,JavaScript, Gulp, Webpack
Верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin,Adobe XD.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @artiomg99
Портфолио
- Адаптивная верстка страниц сайта "aiscreen"22 просмотра
- Адаптивная верстка интернет магазина "poznanska24"28 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "WATER"54 просмотра
- Адаптивная верстка интернет магазина "ZAMOK"61 просмотр
- Адаптивная верстка сайта "Tet-audit"47 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "AURORA"72 просмотра
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