Необходимо немного изменить верстку на WordPress (главную и страницу вывода записей) готового шаблона на сайте, либо сверстать на любом другом шаблоне. Как проще и удобнее, главное, чтобы основные моменты в ТЗ были учтены и был применен стандартный простой дизайн по типу существующего. Техническое задание во вложении.

На какие-то моменты готов рассмотреть Вашу точку зрения.

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