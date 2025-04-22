Необходимо реализовать автоматическую перелинковку страниц блога и других страниц сайта на платформе Wordpress. Основные задачи: использование плагина для создания ссылок, ограничение их количества, возможность регулировки ключевых слов и перелинковка различных типов записей.
Запрос Curl сайта на котором ClouDfare
Нужно сделать запрос CURL на PHP к сайту на котором CloudFare по результату которого страница отдастся в HTML.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование2 заявкиОткрыт17 часов назад
- $1150
Необхідно інтегрувати шаблон OpenCart 3 з API для динамічного відображення та продажу автобусних квитків. Задачі включають обмін даними з API, адаптацію шаблону, підключення кошика до API, мовну локалізацію, базову безпеку та тестування. Термін виконання – 5-10 робочих днів.Веб-программирование5 заявокОткрыт21 час назад
- $180
Задача включает копирование сайтов с созданием рабочих версий на указанных доменах. Все ссылки и формы должны быть функциональными. Сайты сдаются поэтапно, оплата производится по факту выполнения или на основе бюджета проекта.Веб-программирование11 заявокОткрытдень назад
Требуется разработать функциональную и визуальную копию раздела сайта на платформе WordPress. Перенос контента не нужен. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.Веб-программирование7 заявокОткрыт2 дня назад
- $90
Требуется разработка скрипта на Python для авторизации и рассылки писем через mail.com. Скрипт должен работать с post/get запросами, использовать cookies и прокси. Необходима поддержка многопоточности, возможность рандомизации текста и задержек между отправками. Логи отправленных писем и конфигурация программы должны храниться в текстовых файлах.Веб-программирование5 заявокОткрыт2 дня назад
- $50
Требуется специалист для настройки импорта товаров в Opencart 3.0 и OcStore 3.0 из YML/XML. Необходима проработка всех аспектов импорта для корректной работы интернет-магазина.Веб-программирование2 заявкиОткрыт2 дня назад
Необходимо установить 3 скрипта с GitHub, связанных со статистикой, и настроить их. Также требуется разработка простой админки с авторизацией и страницей добавления событий, подключающей XML-файлы для сбора данных по каждому событию.Веб-программирование4 заявкиОткрыт2 дня назад
- $25
Необходимо разработать скрипт на HTML/CSS для подключения WalletConnect к сети Tron. Рассматриваются готовые решения для быстрого внедрения. Подробности уточняются в ходе выполнения заказа.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 дня назад
- $300
Необходимо разработать скрипт на Python, который будет принимать массив данных и текстовую строку с номером заказа для отрисовки фигур: прямоугольников, квадратов и кругов. Каждая фигура должна содержать текст с номером заказа шрифтом simplex.shx. Важно обеспечить высокое качество упаковки фигур по листу с возможностью настройки конфигураций для метаданных. Результат должен сохраняться в формате .dxf.Веб-программирование9 заявокОткрыт3 дня назад
Необходимо исправить баг выпадающего меню на сайте. При наведении на 'Our service' появляется скролл, вместо того чтобы просто выпадало меню. Требуется опыт в веб-программировании и CSS для решения данной проблемы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 дня назад