Обо мне

﻿Занимаюсь версткой (редко) и программированием на PHP(Modx, Bitrix, Laravel) и Python(Django). После кратковременного сотрудничества не пропадаю, не бросаю заказчиков. Часто готов идти на уступки при условии, что они не противоречат главной линии работы.