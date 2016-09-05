Обо мне
Занимаюсь версткой (редко) и программированием на PHP(Modx, Bitrix, Laravel) и Python(Django). После кратковременного сотрудничества не пропадаю, не бросаю заказчиков. Часто готов идти на уступки при условии, что они не противоречат главной линии работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интеграция Bitrix с TopDelivery340 просмотров
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
9 лет назад
1С
Сотрудничаю с Никитой первый раз. Сроки соблюдены. Всегда на связи. Оперативно обсудили все нюансы. Положительное впечатление от сотрудничества. Рекомендую!
Ответный отзыв
Первый раз сотрудничаю с Юлией. Задачу ставит конкретно, ТЗ предоставляет и работу оплачивает вовремя. Заказчик надежный.
$78
10 баллов
9 лет назад
Для выполнения задачи требовалось продуманное решение. С задачей справился на отлично.
Ответный отзыв
Антон отличный заказчик. Работа оплачивается вовремя, задача описывается точно. Рекомендую
$23
10 баллов
9 лет назад
MODX
Работал с Никитой четвертый раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Рекомендую
$46
10 баллов
9 лет назад
MODX
Работал с Никитой третий раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работал с Антоном третий раз. Как и в прошлый раз получил от него ясные инструкции и своевременную оплату труда по завершению работы. Рекомендую
$30
10 баллов
9 лет назад
MODX
Работал с этим человеком второй раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Снова был рад сотрудничать с Антоном. Четкая постановка задачи и своевременная оплата труда
Системы управления (CMS)
5 отзывов
$5/час
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга