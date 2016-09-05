nick21

Никита nick21

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обо мне

﻿Занимаюсь версткой (редко) и программированием на PHP(Modx, Bitrix, Laravel) и Python(Django). После кратковременного сотрудничества не пропадаю, не бросаю заказчиков. Часто готов идти на уступки при условии, что они не противоречат главной линии работы.

Портфолио

Отзывы заказчиков

sabinajulia
Юлия 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Программные правки (CMS 1С Битрикс)
Сотрудничаю с Никитой первый раз. Сроки соблюдены. Всегда на связи. Оперативно обсудили все нюансы. Положительное впечатление от сотрудничества. Рекомендую!
Первый раз сотрудничаю с Юлией. Задачу ставит конкретно, ТЗ предоставляет и работу оплачивает вовремя. Заказчик надежный.
Ответный отзыв
Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$78
10 баллов
9 лет назад
Парсинг страницы с одного сайта на другой
Для выполнения задачи требовалось продуманное решение. С задачей справился на отлично.
Антон отличный заказчик. Работа оплачивается вовремя, задача описывается точно. Рекомендую
Ответный отзыв
Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Лендинг
MODX
Работал с Никитой четвертый раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Надежный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$46
10 баллов
9 лет назад
Сайт фотографа(Адаптивный)
MODX
Работал с Никитой третий раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Работал с Антоном третий раз. Как и в прошлый раз получил от него ясные инструкции и своевременную оплату труда по завершению работы. Рекомендую
Ответный отзыв
Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Необходимо натянуть шаблон, и со старого сайта перенести всю инфу
MODX
Работал с этим человеком второй раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Снова был рад сотрудничать с Антоном. Четкая постановка задачи и своевременная оплата труда
Ответный отзыв
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Системы управления (CMS)
5 отзывов
$5/час
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга