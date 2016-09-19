Лендинг

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка117 просмотров
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Лендинг, нужно сверстать адаптивно и посадить на ModX Revo со всем функционалом(Формы и т.п.).

Бюджет 1500р 

Срок 7 дней.

7 лет назад
Inoco
Антон 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nick21
Никита 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$23
7 дней
Работал с Никитой четвертый раз. Заказ был очень срочный. Никита справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Надежный заказчик. Рекомендую
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