Нужно создать паттерн

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Закрыт9 заявок249 просмотров

Всем привет:) 

Друзья, мне нужно сделать паттерн из 5-6 элементов. Элементы - шапки разного фасона (кепи, тюрбаны).

Вот на их основе сделать паттерн.  Пример шапок приложила. 

Цены и сроки, пожалуйста:)

7 лет назад
sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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