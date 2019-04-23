itcompany89

Анна настолько умничка, что я в ступоре. Описать ее профессионализм ..... как в песне ".... нот и слов таких не знаю чудесных, всё в сравнении с тобою ничтожно..". Попала в точку, в самую середину. Терпение, постановка вопросов, оперативность - всё на высочайшем уровне. Коллеги, родственники и посторонние люди ее работу оценили эмоциями, естественно положительными. Попросил оставаться на связи для дальнейшего сотрудничества - она не отказала, за что ей огромное спасибо.