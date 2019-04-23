itcompany89

установили лед дисплей на фасаде здания. Нужно сделать 6 заставок с услугами. Желательно легкая анимация.
- Анимация13 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт автоматизации розницы. Нужно написать продающий текст для всех блоков.Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется грамотный специалист. Обязательно наличие портфолио, ИП или самозанятого. Жду ваши предложения.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт4 года назад
Послушаю предложения и цены. Сайт формата https://gsg.ru/. Обязательно требуется описание стажа, образования и портфолио.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Компания по торговле кофе. Жду ваших предложенийСоциальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Фотографии формата jpegОбработка фотографий32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ничего особенного. Продвинуть сайт по нескольким услугам в регионе.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется инженер по внедрению битрикс24. На постоянной основе. Детали обговорим.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен одностраничный сайт. Есть сайт для примера. Есть купленный домен. Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создать рекламный слайд, что бы не было стыдно. Описание услуг кратко и контактный номер.Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть несколько видео отрезков. Нужно выбрать интересные моменты и сверстать интересный обзор. С заставкой, спец эффектами и логотипом канала. Жду предложения.Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть документы сканированные. 3 шт. Отредактировать несколько строк.Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Товар задвоенный, затроенный - нужно объединить. Так же есть товар который давно не используется. Его тоже нужно усыпить. Всего около 60 000 товаров. В идеале должно остаться 20-30 тыс. зы:прошу 1сников кодеров не беспокоить. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
поправить макет визитки и листовки.Дизайн продукции29 заявокЗакрыт6 лет назад
На битриксе. Дизайн есть. Логотип есть. Нужно доделать всё остальное.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется доработать текст на визитках.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть всё. осталось доверстать. Покажу - определимся по цене. Сайт на битриксе.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать достойное интересное видео после корпоративного сплава по горной реке.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть дизайн, логотип, осталось собрать. Главная и магазин. Ваши предложения. Сайт должен работать с УТ 11. Оплата по счету через банк.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Предлагаю Вам создать лого для нашей организации.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад