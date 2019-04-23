itcompany89

Антон itcompany89

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Сайт лендинг
Отсутствие оплаты.
Не получилось поработать к сожалению. Дело во мне.
Ответный отзыв
NikolayVFX
Николай 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать рекламный слайд в торговый зал
всё ок
Не получилось поработать по моей причине
Ответный отзыв
sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Лого фирмы по автоматизации бизнеса.
Антон - отличный заказчик. Оплата во время и в полном объеме. Оперативная связь, минимум правок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!:)
Анна настолько умничка, что я в ступоре. Описать ее профессионализм ..... как в песне ".... нот и слов таких не знаю чудесных, всё в сравнении с тобою ничтожно..". Попала в точку, в самую середину. Терпение, постановка вопросов, оперативность - всё на высочайшем уровне. Коллеги, родственники и посторонние люди ее работу оценили эмоциями, естественно положительными. Попросил оставаться на связи для дальнейшего сотрудничества - она не отказала, за что ей огромное спасибо.
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