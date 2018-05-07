Дизайн визитки

$32
Дизайн продукцииЗавершен20 заявок141 просмотр
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Нам нужен минимализм, простота, узнаваемость.

На визитике: логотип, ФИО, телефон, адрес, электронный адрес, адрес сайта (в приложенном файле)

Первый вариант: вертикальный. С одной стороны логотип, с другой контактная информация. Полностью черный фон, остальные элементы  белого и синего цвета как на логотипе

Второй варинат: второй вариант плохо представляю, давайте попробуем горизонтальный, также, наверно, с двух сторон: логотип и с другой вся остальная информация. Здесь светлое что-то хочется посмотреть. Или может быть фоном взять синий с логотипа, а сам логотип белым и все остальное тоже белым или какие-то дополнительные цвета...

Третий вариант: односторонний

6 лет назад
heilka
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$32
2 дня
Работать с Анной очень понравилось! Всегда на связи, быстро подготовила варианты дизайна, терпеливо и оперативно вносила все необходимые правки. Спасибо огромнейшее!
Спасибо за сотрудничество! :) Обращайтесь - чем смогу - помогу:)
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