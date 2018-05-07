Дизайн визитки

Нам нужен минимализм, простота, узнаваемость.

На визитике: логотип, ФИО, телефон, адрес, электронный адрес, адрес сайта (в приложенном файле)

Первый вариант: вертикальный. С одной стороны логотип, с другой контактная информация. Полностью черный фон, остальные элементы белого и синего цвета как на логотипе

Второй варинат: второй вариант плохо представляю, давайте попробуем горизонтальный, также, наверно, с двух сторон: логотип и с другой вся остальная информация. Здесь светлое что-то хочется посмотреть. Или может быть фоном взять синий с логотипа, а сам логотип белым и все остальное тоже белым или какие-то дополнительные цвета...

Третий вариант: односторонний