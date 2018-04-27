Графический дизайн. Создание крышек-этикеток

Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
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Требуется создать серию крышек-этикеток для банок в двух размерах 12 см в диаметре и 14 см в диаметре для печати на принтере. Примеры в прикрепленных файлах.
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