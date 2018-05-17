Дизайн - рисунок для банданы (баффа)

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок250 просмотров
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Нужен дизайн-рисунок по теме добровольных спасателей для изготовления бандан-баффов, посвященных учениям добровольных спасателей.

Сайт организации (для понимания тематики) www.extremum.spb.ru

Образцы старых версий для примера приложены.

Требования к макету: т.к. заготовка в форме трубы, а печать плоская, то тубу складывают в плоскость и печатают один и тот же рисунок с двух сторон. Получаются 2 места стыка рисунка. Макет рисуется в виде прямоугольника 250х500 мм. Стык рисунка по длинной стороне. Чтобы стыки не бросались резко в глаза, сам дизайн должен предусматривать плавный переход или вообще отсутствие необходимости подгонки.

По срокам 2-3 дня

6 лет назад
Boriska22
Борис 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 минут назад
6 лет назад
$20
2 дня
фактически работа не сделана по организационным причинам
Спасибо, что отнеслись с пониманием.
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