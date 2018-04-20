Дизайн листовки а5

Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
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Двусторонняя листовка А5.
на первой стороне принт и лого,
на второй текст и конткакты
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