Дизайн листовки а5

Необходимо разработать дизайн этикетки для жидкости для электронных сигарет а также карту вкусов. Размер этикетки 87*80 мм. Размер карты вкусов в размере А4 ( бутылочка с наклейкой, под ней описание вкуса). Исходник обязан быть в векторном формате, ...