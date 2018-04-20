Дизайн наклейки на машину

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок183 просмотра
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Нужно разработать дизайн  внешнего вида машины компании. Испытуемым будет Ford F-150. Результат должен быть вектрорным файлом который в последствии будет распечатан на специальном материале и наклеен на машину. Компания занимается индустриальными малярными работами.  В приложении вы можете найти фотки испытуемого и лого компании.

6 лет назад
Atihrist_NR
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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