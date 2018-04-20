Дизайн наклейки на машину

Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
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Нужно разработать дизайн внешнего вида машины компании. Испытуемым будет Ford F-150. Результат должен быть вектрорным файлом который в последствии будет распечатан на специальном материале и наклеен на машину. Компания занимается индустриальными малярными работами. В приложении вы можете найти фотки испытуемого и лого компании.
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