Дизайн наклейки на машину

Нужно разработать дизайн внешнего вида машины компании. Испытуемым будет Ford F-150. Результат должен быть вектрорным файлом который в последствии будет распечатан на специальном материале и наклеен на машину. Компания занимается индустриальными малярными работами. В приложении вы можете найти фотки испытуемого и лого компании.