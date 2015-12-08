Внутренняя оптимизация сайта

Необходимо поднять сайт в топ по определенных ключевым словам. Сайт уже был в топ по многим ключевым словам, но был заброшен на время и нужно восстановить позиции. Портфолио ваших успешных проектов обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Есть сайт (ссылку вышлю), сделан по типу лендинга. Что необходимо сделать:
1. ГЛУБОКИЙ анализ сайта, анализ метатегов, заголовков и т.д. и выявить все технические и не технические косяки. Сравнить с конкурентами.
2. Скорее всего, надо будет делать прототип.
3. Определить семантическое ядро (для каждой страницы). Тексты под сео я предоставлю после определения семантики.
4. Сделать внутреннюю оптимизацию. Думаю, стоит реализовать не просто лендинг, а лендинг-пакет, т.е. сделать не якорные ссылки, как сейчас организовано, а целевые страницы. Исправить техническую часть и все косяки, если такие будут.
Т.е. нужно подготовить сайт полностью для дальнейшего внешнего продвижения. (тексты под seo будут предоставлены):
Технический аудит: проверка технической информации, анализ файлов robots, sitemap, проверку внутренних ссылок.
SEO аудит: анализ страниц сайта (проверку проиндексированных, дублированных страниц), проверку валидности ХТМЛ кода, анализ контента
Итоговый отчет с конкретными рекомендациями - обязателен.
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