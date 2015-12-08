Внутренняя оптимизация сайта

Приветствую!

Есть сайт (ссылку вышлю), сделан по типу лендинга. Что необходимо сделать:

1. ГЛУБОКИЙ анализ сайта, анализ метатегов, заголовков и т.д. и выявить все технические и не технические косяки. Сравнить с конкурентами.

2. Скорее всего, надо будет делать прототип.

3. Определить семантическое ядро (для каждой страницы). Тексты под сео я предоставлю после определения семантики.

4. Сделать внутреннюю оптимизацию. Думаю, стоит реализовать не просто лендинг, а лендинг-пакет, т.е. сделать не якорные ссылки, как сейчас организовано, а целевые страницы. Исправить техническую часть и все косяки, если такие будут.

Т.е. нужно подготовить сайт полностью для дальнейшего внешнего продвижения. (тексты под seo будут предоставлены):

Технический аудит: проверка технической информации, анализ файлов robots, sitemap, проверку внутренних ссылок.

SEO аудит: анализ страниц сайта (проверку проиндексированных, дублированных страниц), проверку валидности ХТМЛ кода, анализ контента

Итоговый отчет с конкретными рекомендациями - обязателен.