Собрать отзывы и упоминания

Необходимо поднять сайт в топ по определенных ключевым словам. Сайт уже был в топ по многим ключевым словам, но был заброшен на время и нужно восстановить позиции. Портфолио ваших успешных проектов обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо собрать все отзывы и упоминания о клинике или ее сайте.
Оплата по факту
Сбер, ЯД, WMR
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