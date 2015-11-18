Сео оптимизация ЛП

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок119 просмотров
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Сео данного лендинга не занимались совсем, возможно много ошибок, предложите все что считаете нужными с указанием стоимости. Директ настроен, предлагать не надо, сделано на МодИкс. 

8 лет назад
Lug
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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